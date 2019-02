Di Maio: "Prossima settimana piano incentivi a Pmi"

Il governo è pronto a presentare un nuovo piano di incentivi per le Pmi. Lo ha dichiarato Luigi Di Maio, chiudendo la campagna elettorale per le Regionali in Sardegna a sostegno del candidato governatore del M5s, Francesco Desogus. "La prossima settimana presenterò il nuovo piano degli incentivi per le imprese. Saranno destinati solo alle piccole e medie imprese, al di sopra si fermano", ha spiegato infatti il ministro dello Sviluppo economico.