Di Maio: "Programma con i nostri 20 punti o si va al voto" | Zingaretti: "Basta con gli ultimatum inaccettabili"

"Non c'è da preoccuparsi di niente". Lo ha detto il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli lasciando Montecitorio per dirigersi a palazzo Chigi a chi gli chiedeva come interpretare le dure parole pronunciate da Luigi Di Maio dopo l'incontro con il premier incaricato. Il senatore ha inoltre risposto affermativamente alla richiesta se la trattativa per il governo continui ad andare avanti.