Di Maio: "Non sono preoccupato per la tenuta del governo"

"Non sono preoccupato per la tenuta del governo, il governo di unità nazionale è nato proprio per affrontare queste difficoltà, nonostante le diverse sensibilità all'interno della maggioranza.

Questo governo esiste proprio per affrontare un momento difficile come questo sul fronte economico". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Ci sono discussioni in corso, è normale che ci sia un contraddittorio interno", ha aggiunto.