Di Maio: "Non è il momento di picconare il governo"

"Credo che non si possa in un momento così difficile per l'Italia continuare a picconare il governo.

Minacciare crisi a giorni alterni non fa che creare problemi al Paese". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per il quale i partiti di opposizione a volte sono più "responsabili della maggioranza". "Abbiamo bisogno di unità di una coalizione di governo che deve essere in grado di affrontare gli effetti drammatici di una guerra sulle famiglie e sulle imprese", ha aggiunto.