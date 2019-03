Di Maio: "No a Paese con armi facili, M5s non voterà pdl Lega"

"Mettiamo un attimo i puntini sulle i: io un Paese con la libera circolazione delle armi non lo voglio. Non lo vuole il M5s e sono sicuro non lo vogliano nemmeno gli italiani". Lo scrive su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio, annunciando che il Movimento non voterà la proposta di legge presentata da una deputata leghista che punta a facilitare l'acquisto di armi per la difesa personale. "Più sicurezza non vuol dire certo più armi in strada", sottolinea.