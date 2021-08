Di Maio: niente scossoni, chi minaccia governo affossa la ripresa

"Non ci saranno scossoni. Chi minaccia il governo, minaccia la ripresa del Paese". Lo dichiara il ministro degli Esteri Luigi Di Maio (M5s) a Repubblica. Il titolare della Farnesina nega che nel Movimento lui rappresenti l'anima più "governista" mentre Giuseppe Conte quella più "barricadera": "Non vedo alcun rischio per l'esecutivo. E le assicuro che nel Movimento facciamo tutti parte della stessa comunità".