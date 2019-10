Di Maio: "Nei prossimi giorni proposta di legge per voto ai 16enni"

"Il voto ai sedicenni si farà, nei prossimi giorni presenteremo la proposta di legge costituzionale". Lo ha assicurato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook. "E' una nostra vecchia battaglia", ha spiegato Di Maio, anche se in alcuni casi "si è innescato il solito meccanismo dei grandi che dicono ai giovani che non possono farlo. Sosteniamo l'educazione civica nelle scuole per permettere a tutti di formarsi una coscienza".