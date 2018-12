Di Maio: molti vogliono far litigare me e Salvini, non riusciranno

"Salvini può parlare con gli industriali? Ma certo, ogni giorno vedo titoli e contro titoli per farci litigare, non credo ci riusciranno. E' un rapporto politico che ha superato molte difficoltà in questi mesi". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista alla trasmissione "Quarta Repubblica" su Rete4. "Molti sperano che questo governo vada a casa. Per me ogni ministro deve incontrare gli imprenditori", ha aggiunto.