Di Maio: "Mai condoni, la flat tax si fa ma senza aumentare l'Iva"

"Il Movimento di condoni non ne fa e non ne farà mai: troviamo assurdo che, quando si parla di tasse, il primo pensiero di qualcuno sia fare dei regali ai grandi evasori. Per noi i grandi evasori vanno in carcere!". Lo scrive su Facebook il vicepremier e leader 5 Stelle Luigi Di Maio. "Sulla flat tax aspettiamo ancora le coperture. Non c'è un piano, ma per noi si fa. Basta che per farla non si aumenti l'Iva", aggiunge.