Di Maio: "M5s scriverà futuro, contributo Conte determinante"

Ansa

"Sono anni che ci danno per morti, sbagliando. Il M5s non solo è vivo, il Movimento è il presente e scriverà il futuro di questo Paese". Così Luigi Di Maio, sottolineando come oggi sia "una giornata molto importante: Giuseppe Conte ha raccolto il nostro invito a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo e di rilancio dell'azione del M5s". Di Maio si è quindi detto certo "che Conte offrirà alla nostra causa un contributo determinante".