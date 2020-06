Di Maio: "Legame transatlantico cardine per l'Italia" 

Nel corso del Consiglio degli Esteri Ue, in cui è intervenuto anche il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, Luigi Di Maio ha sottolineato come il rapporto tra Europa e Stati Uniti sia unico anche perché "basato su un insieme di valori comuni. Il legame transatlantico rappresenta per l'Italia e per l'Europa la più strategica delle risorse perché consente di gestire la complessità delle relazioni internazionali rimanendo fedeli ai nostri valori".