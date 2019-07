Di Maio:Lega trovi coperture per flat tax, ma non tocchino 80 euro

"Se si vuole fare la flat tax ben venga, ma deve essere la Lega a trovare le coperture". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio. "L'unica cosa che non voglio è che si tolga da una parte per mettere dall'altra. Non sono affezionato agli 80 euro, ma quelli non erano soldi di Renzi, quelli sono soldi degli italiani e se si dice ai cittadini 'ti tolgo 80 euro' per fare la flat tax o peggio 'ti aumento l'Iva', per me è inaccettabile".