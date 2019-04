Di Maio: "Lega ci attacca su Roma perché in difficoltà nei sondaggi"

Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, replica in diretta Facebook alle accuse mosse dal vicepremeir Salvini al sindaco di Roma, Virginia Raggi. "La Lega, quando è in difficoltà nei sondaggi, mette in mezzo la Capitale ma io non replico perché parliamo di una città che ci hanno lasciato così centrodestra e centrosinistra", dice il capo politico del M5s. "Roma, divorata negli anni da Mafia capitale, va messa a posto un po' alla volta", conclude Di Maio.