Di Maio: "Lavoriamo per le riaperture in Ue ai turisti il 15 giugno"

"In momenti di crisi come questa il welfare va rafforzato e si abbassano le tasse: serve un importante riforma fiscale proprio per affrontare le difficoltà che abbiamo di fronte". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Lavoriamo - ha aggiunto - affinché il 15 giugno si possa ripartire tutti insieme in Europa: il 15 giugno per il turismo è un po' il d-day europeo".