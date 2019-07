Di Maio: "La flat tax? E' ancora un mistero, meglio taglio cuneo"

Il ministro del Lavoro e Sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio critica la flat tax fortemente voluta dalla Lega. "Per me è ancora un mistero, ancora non ho visto le coperture, anche la flat tax volontaria di cui si parlava ieri non ho capito cosa significa - ha detto nel corso di un'intervista televisiva -. Intanto sto lavorando al cuneo fiscale, una misura realistica: Ho trovato 4 miliardi, per la flat tax ne servono almeno il triplo".