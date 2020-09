Di Maio: "La credibilità del governo non passa dalle regionali"

"La credibilità di questo governo e tutto quello che faremo dipende dalla nostra capacità che avremo di spendere i soldi del Recovery Fund". Così Luigi Di Maio è intervenuto sulle elezioni regionali in Puglia, anche in riferimento agli appelli lanciati per il voto disgiunto dal candidato del centrosinistra, Michele Emiliano. "La credibilità e la forza del governo - ha ribadito - non passano per le elezioni regionali e comunali".