Di Maio: Italia pronta per ruolo di garante con Ucraina neutrale

"L'Italia è disponibile a contribuire agli sforzi negoziali in atto, nel ruolo di garante in possibili soluzioni di neutralità per l'Ucraina e offrendo la propria esperienza in tema di modelli di tutela delle minoranze".

Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una intervista alla Bild. "Come la Germania, anche l'Italia ha sempre sostenuto e continuerà a favorire una soluzione diplomatica della crisi in atto, che riteniamo sia l'unica via per una pace sostenibile ma che purtroppo non ha finora trovato spazio", aggiunge.