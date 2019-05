Di Maio: "In Cdm voto revoca Siri, non capisco la difesa di Salvini"

Il caso Siri "si poteva risolvere con le dimissioni invece di portare il governo in questa baraonda. Se non si dimette andremo in Cdm, probabilmente si voterà, il M5S ha la maggioranza, e voteremo per la decadenza". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio aggiungendo: "Non riesco a comprendere come il leader di una forza politica al governo stia difendendo una persona che ha avuto un comportamento indecente", riferendosi a Salvini.