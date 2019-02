Di Maio: imbarazzo governo? No, gilet gialli legittimo interlocutore

"Imbarazzo nel governo per l'incontro con i gilet gialli? No, credo che una lista che si sta per presentare alle Europee sia legittimamente un interlocutore di una forza politica come la mia". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, in merito al summit con Christophe Chalencon, leader del movimento francese. "Spiace che Macron l'abbia presa come lesa maestà, per me l'interlocutore dal punto di vista governativo è l'esecutivo francese", aggiunge.