Di Maio: "Il governo va avanti, non lasciamo che ci buttino giù"

"Siccome questi sono momenti in cui c'è una grande discussione, io l'unica cosa che posso dirvi è che vale la pena andare avanti perché abbiamo degli obiettivi da raggiungere, lo dico a tutti nel governo". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sottolineando che l'esecutivo non cadrà per "l'amore che abbiamo per questo Paese e non lasciamo che chi ci vuole buttare giù ci riesca".