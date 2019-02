Di Maio: "Il governo non cadrà e durerà 5 anni, M5s non è finito"

"L'esecutivo durerà 5 anni e ispirerà altri governi europei". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle, precisando che "c'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il governo ma finché ci sarò io questo non avverrà". Poi aggiunge: "Ogni volta che il M5s ottiene alle elezioni locali un risultato inferiore alle politiche, molti parlano di fine imminente ma si mettano l'anima in pace perché non è così".