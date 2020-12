Di Maio: il governo Conte non rischia, dedichiamoci al vaccino

di maio

"Non credo che questo governo sia a rischio, poi è fatto da diverse forze politiche, è un governo di coalizione, quindi è anche normale. Ci sono forze politiche che hanno ognuna in Parlamento un peso specifico importante". Lo ha ribadito il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Ci dobbiamo dedicare alla cosa più importante che è il vaccino, da gennaio dobbiamo partire in Italia con le vaccinazioni".