Di Maio: "Gli F35 sono una spesa inutile e nulla è ancora deciso"

"Sugli F35 non c'è nulla di deciso, noi del M5s crediamo che quella spesa sia inutile e lo dico qui come lo abbiamo detto in questi mesi". Lo ha puntualizzato il vicepremier Luigi Di Maio a chi lo accusa di non aver mantenuto la promessa sullo stop al contratto d'acquisto dei jet militari. "Ogni giorno c'è un retroscena che racconta di un cedimento sugli F35 ma vi assicuro che nessuna decisione è stata presa", ha aggiunto.