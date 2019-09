Di Maio: "Fidarsi del Pd? La prova sarà il taglio dei parlamentari"

"Qualcuno dice: 'Non vi fidate del Pd, attenti'. Io dico a tutti: la fiducia si dimostra!". Lo ha affermato Luigi Di Maio riferendosi ad Alessandro Di Battista, che su Facebook ha invitato il Movimento 5 Stelle a diffidare del Partito democratico. Il ministro degli Esteri ha poi spiegato che "la prima prova di questo governo è il taglio dei parlamentari. E poi la vera prova del nove per noi e per questo esecutivo sarà la legge di bilancio di dicembre".