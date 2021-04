Di Maio: "Entro luglio una tassa mondiale sulle multinazionali"

Ansa

Il ministro degli Esteri Liugi Di Maio ha annunciato di essere al lavoro insieme agli Stati Uniti "alla tassa sulle multinazionali, una tassa molto attesa perché le imprese italiane gareggiano in tutto il mondo ma non godono del regime di tassazione di alcune multinazionali con sede in un paradiso fiscale". Di Maio ha detto di essere convinto che il G20 "sarà protagonista della creazione di questa tassa. C'è la volontà di chiudere entro luglio 2021".