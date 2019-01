Di Maio e Di Battista in auto a Strasburgo: "Cambiamo la Ue"

"O in Europa cambiano i trattati o se crolla l'Europa non è colpa del M5s. Bisogna modificare i trattati". Così Alessandro Di Battista in diretta Facebook durante il viaggio in auto che sta compiendo insieme a Luigi Di Maio verso Strasburgo. "Il viaggio di questa mattina è anche un viaggio in cui vi racconteremo un po' di idee che abbiamo. Questa Ue così com'è non va", ha aggiunto Di Maio.