Di Maio e Di Battista di nuovo insieme: avvistati in un rifugio in Val di Fassa

Si sono incontrati sulle nevi del Trentino i due leader del Movimento 5 stelle. Alessando Di Battista e Luigi Di Maio lo avevano detto da tempo che la loro reunion era vicina. Ed eccoli, i due amici e colleghi di partito, in un rifugio in Val di Fassa, dove stanno trascorrendo una vacanza insieme. Sono stati avvistati nel rifugio Valbona di Moena, nel comprensorio dell'Alpe Lusia.

Di Battista, che non incontrava Di Maio da sei mesi, ha quindi ufficialmente terminato la sua esperienza americana con compagna e figlio e, dopo aver dichiarato pubblicamente di aver voglia di ritornare in campo nel suo Paese, prepara il rientro tra baite di montagna e piste da sci. Atteso per il primo gennaio il discorso dei due leader.