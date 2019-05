Di Maio: "Dimissioni Siri tra 15 giorni? Strada un po' furba"

"La soluzione proposta dal sottosegretario Armando Siri (eventuali dimissioni dopo 15 giorni) sarebbe stata una strada un po' furba che non potevamo permettere per rispetto agli italiani". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, annunciando che il Consiglio dei ministri per la revoca del suo incarico potrebbe essere "tra l'8 e il 9 maggio". Nel Consiglio "il M5s, che voterà a favore della revoca, ha la maggioranza assoluta", ricorda Di Maio.