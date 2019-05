Di Maio: "Decreto sicurezza bis temo serva a coprire il caso Siri"

"Non vorrei che il decreto sicurezza bis fosse l'ennesima iniziativa per coprire il caso Siri e per coprire quello che è successo sulla corruzione in queste ultime tre settimane". Lo ha detto il vicepremier, Luigi Di Maio, sostenendo di essere "molto deluso dal decreto perché non c'è nulla sui rimpatri. Il tema non sono gli arrivi che abbiamo fermato".