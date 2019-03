Di Maio: "Da Lega sempre 'graffio' a M5s, io non faccio così"

Il vicepremier Luigi Di Maio si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della Lega. "C'è un tema che potrebbe migliorare la serenità di questa convivenza - ha detto ospite di "Porta a porta" -: un comportamento che il M5S riceve dalla Lega. C'è sempre una parolina per mettere un graffio ai nostri risultati. Io non faccio così. Sull'immigrazione sostengo Salvini e non passo il tempo a dire "eh, però i rimpatri non li abbiamo ancora fatti".