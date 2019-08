Di Maio contro Salvini: su taglio parlamentari ha scritto il falso

Una foto di Salvini e sopra la scritta in rosso: "Falso". La pubblica Di Maio su Facebook, per denunciare che il leader della Lega annunciava come già acquisito il taglio dei parlamentari che ora la crisi di governo blocca: "Taglio di 345 parlamentari, fatto", scriveva Salvini. "E' falso - ribatte Di Maio -. Serve ancora un voto. Per noi non è un problema andare alle urne. Anzi, ci corriamo, ma prima approviamo il taglio, Carroccio sia coraggioso".