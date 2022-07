Di Maio: con bombe su Odessa Putin dimostra che non vuole la pace

Con le bombe su Odessa "Putin sta dimostrando una sola cosa: di non volere la pace".

Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, precisando che il leader del Cremlino "continua ad allontanare il tavolo di pace portando avanti in maniera sempre più intensa questa guerra in Ucraina. Noi non ci fermeremo come governo nella nostra azione diplomatica nel cercare la pace, ma bisogna essere in due a volerla".