Di Maio: "Benetton surreale, avanti con la revoca della concessione"

Dopo la lettera di Luciano Benetton che "prende le distanze da Autostrade", Luigi Di Maio interviene per definire quelle parole "surreali" e commenta: "Ma vi pare possibile? E' ridicolo. Non c'è niente da fare, davanti ai morti (del Ponte Morandi) si girano dall'altra parte, ma appena gli tocchi il portafogli impazziscono. Ma per noi la strada è tracciata e sulla revoca della concessione tireremo dritti".