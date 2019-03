Di Maio "Basta liti, prossimi obiettivi di governo semplici ma ambiziosi"

"I casi che ci sono stati in questi mesi hanno rappresentato una sfida per il governo che abbiamo superato brillantemente". Così Luigi Di Maio, ai microfoni di "Stasera Italia", commenta l'attuale situazione del governo dopo le ultime tensioni fra Lega e M5S. "Detto questo i prossimi obiettivi sono semplici ma ambiziosi. Anzitutto salario minimo, di modo che chiunque lavori possa arrivare a fine mese, altrimenti non è lavoro. Aiuti alle famiglie basandoci un po' sul modello francse e infine le imprese, puntare molto sulla crescita delle piccole e medie imprese". Il vicepremier si esprime poi sugli accordi commerciali con la Cina: "Si tratta di portare il made in Italy in Cina e non più il contrario. In questi anni abbiamo avuto un flusso di merci enorme dalla Cina all'Italia, adesso stiamo sbloccando degli accordi pensando a un solo tipo colonizzazione: quella del made in Italy nel mondo".