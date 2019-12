Di Maio: "Avviare percorso per revoca delle concessioni autostradali"

Luigi Di Maio ha detto che intende "avviare un percorso che porti alla revoca delle concessioni autostradali". Secondo il leader del M5s, "chi si oppone a tutto questo di sicuro non fa il bene del Paese. Sono certo che anche in questa occasione il governo sarà compatto". Il ministro degli Esteri ha aggiunto che quella per la revoca delle concessioni è una battaglia di civiltà perché serve giustizia per le vittime del ponte Morandi".