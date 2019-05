Di Maio: "Attacco di Forza Nuova a Papa Francesco è vergognoso"

"Non ho parole. Non c'è limite alla vergogna. La mia vicinanza, non solo a Papa Bergoglio, ma a tutti coloro che al suo fianco si impegnano per un futuro migliore. E più umano". Lo scrive il vicepremier Luigi Di Maio commentando il blitz di Forza Nuova contro il Papa in San Pietro. "Questo Pontefice - ha aggiunto - sta portando avanti una rivoluzione culturale e sociale incredibile, restituendo speranza non solo all'Italia, ma al mondo intero".