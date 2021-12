Di Maio: "Arcivescovo Tutu resterà per sempre simbolo uguaglianza"

"Profonda tristezza per la scomparsa dell'arcivescovo Desmond Tutu. La fiamma di speranza che grazie alla sua azione si è diffusa nel mondo, a partire dal Sudafrica, rimarrà per sempre accesa". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Per tutta la comunità internazionale resterà uno dei simboli della difesa di valori fondamentali come l'uguaglianza, la giustizia, la pace. Esprimo il mio cordoglio e la massima vicinanza ai suoi cari".