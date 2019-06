UN AUDIO CHE FA POLEMICA 22 giugno 2019 21:25 Di Maio ai militanti M5s: "Salvini usa voli di Stato" | La Lega si infuria: pronti a querelare Il leader pentastellato registrato a margine di un comizio a Terni accusa il collega di governo

"Com'è che lui sta in tutti i comuni e tu non ci sei mai? Poi abbiamo scoperto che usava i voli di Stato, io no". Luigi Di Maio parlando in un'assemblea del M5s di Terni attacca l'alleato di governo Matteo Salvini. Ma la Lega non ci sta e dopo la pubblicazione dell'audio ad opera di Fanpage, con una nota ufficiale minaccia querele: "E' stato già tutto certificato, quei voli erano istituzionali".

Sui voli di Stato di Matteo Salvini "è già stato tutto certificato, i voli sono stati usati solo per impegni istituzionali, siamo pronti a querelare chiunque dica il contrario. Meno tempo si perde in chiacchiere, più tempo rimane per lavorare". Questo si legge nella nota dell'ufficio stampa della Lega, dopo l'audio in cui Luigi Di Maio sostiene che Salvini ha usato i voli di stato in campagna elettorale.