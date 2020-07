Di Maio a "Stasera Italia": "Dualismo con Conte? L'ho proposto io, orgoglioso" | "Draghi? Confronto su Bruxelles"

"L'ho proposto io e credo di essere stato un bravo negoziatore perché abbiamo permesso per due volte a Conte di diventare premier. Ne sono orgoglioso". Nessun dualismo quindi con il presidente del Consiglio spiega Luigi Di Maio intervenendo a "Stasera Italia" su Rete 4. Sull'incontro con Mario Draghi, il ministro chiarisce: "Se dobbiamo ottenere il miglior risultato a Bruxelles dobbiamo farlo confrontandoci con tutti, per questo l'ho incontrato".

Tasse, favorevole a una proroga Di Maio poi afferma di essere favorevole a una proroga della scadenza delle tasse del 20 luglio: "C'è un dibattito in corso, io sono tra quelli che pensa che si debba prorogare il termine, non possiamo pensare di far pagare le tasse nel momento in cui l'Italia sta uscendo da un periodo di pandemia, dobbiamo dare respiro ai nostri imprenditori".

Sui decreti sicurezza, dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, è lapidario: "Credo sia legittimo discuterne ma in questo momento ci stiamo occupando di altro". Da lì la palla passa al dossier Aspi, discusso in un Cdm carico di tensione, secondo i retroscena, ma Di Maio invece sottolinea: "C'è stato un dibattito accesso, un negoziato per tutelare gli interessi degli italiani, ma non ho visto tensioni. Ci sono state differenze di vedute ma alla fine tutti insieme abbiamo ottenuto l'offerta migliore" su Autostrade, quella che i Benetton se ne andassero.