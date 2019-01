Di Battista: "La Tav non va fatta e non si farà"

"La Tav non si deve fare, per niente. Non si deve fare e non si farà". Lo afferma l'ex deputato del Movimento 5 stelle, Alessandro Di Battista aggiungendo che si dovrebbe "fare una bella ferrovia e un bel treno ad alta velocità, magari sulla linea Roma-Matera". Quanto alla possibilità di indire un referendum sulla questione, Di Battista spiega che, visto che "lo chiedono i cittadini, io non sarò mai contrario".