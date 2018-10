Desirée, Bonafede: valutare decreto contro violenza sulle donne

"Nel contratto di governo è previsto l'inasprimento delle pene per la violenza sessuale, con l'introduzione di nuove aggravanti e aumenti di pena". Lo afferma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sul caso di Desirée Mariottini. "C'è una proposta di legge depositata alla Camera, va presa in considerazione la possibilità di agire con un dl", aggiunge. "Non voglio che gli italiani si abituino a questo schifo! C'è un problema di legalità".