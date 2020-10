Delrio: "Per Pd il Mes è conveniente, Conte riferisca in Parlamento"

"Il presidente del Consiglio aveva detto che del Mes avremmo discusso e deciso in Parlamento. Stiamo aspettando il piano del governo. La maggioranza ha deciso che questo sarà il percorso e non bastano battute per cambiarlo". Lo dichiara il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio dopo le parole pronunciate da Conte. "Venga in Parlamento e discutiamo se le risorse del Mes siano le più convenienti, come noi del Pd riteniamo".