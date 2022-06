Delrio: "Lo Ius scholae non riguarda l'agenda del governo"

Secondo il dem Graziano Delrio lo Ius scholae è una legge del Parlamento e non c'entra niente con l'agenda di governo, e chi dovesse mischiare le due cose se ne assumerebbe la responsabilità.

L'ex ministro del Pd, in una intervista a "La Stampa", si chiede di cosa abbiano paura Salvini e Meloni, e sottolinea che si tratta di un diritto "abbastanza comune in tutta Europa, e non è che gli altri Paesi sono stati invasi dagli immigrati". E in quanto al fatto che è una misura che farebbe perdere voti, afferma che "le cose giuste vanno fatte senza pensare troppo alle conseguenze".