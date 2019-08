Delrio: "Con M5s ampia convergenza su agenda sociale e ambiente"

"C'è stata ampia convergenza sui punti dell'agenda ambientale e sociale. C'è un lavoro molto serio da fare sulla Manovra". Lo afferma il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, dopo l'incontro con la delegazione M5s. Il vicesegretario Dem, Andrea Orlando, precisa invece: "Abbiamo chiesto che questa interlocuzione sia l'unica come condizione per affrontare gli ulteriori punti che, a livello preliminare, non presentano ostacoli insormontabili".