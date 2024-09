Medici aggrediti, Delmastro: urgente l'arresto in differita per tutelarli

Per chi assale i medici "ci sarà un provvedimento ad hoc". Lo annuncia il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ipotizzando l'arresto in differita per gli aggressori. "Ne abbiamo parlato anche con il ministero della Salute, non è più tollerabile. Non possono essere nel periodo di Covid degli angeli e fuori dal Covid dei lebbrosi che possono essere lasciati nelle mani di delinquenti, come si vede nei video di Foggia". E aggiunge: "I tempi del provvedimento non sono certamente biblici, dovrà passare in Consiglio dei ministri e fare l'iter parlamentare, ma è un'urgenza per tutto il Paese che indigna la coscienza civile di tutti noi".