Def, vertice di governo senza esito: da Di Maio e Renzi stop a Gualtieri

Dopo 4 ore di vertice a Palazzo Chigi, la definizione Def è ancora in alto mare. La riunione convocata in nottata dal premier Giuseppe Conte ha visto i no di Di Maio e Renzi a ogni aumento dell'Iva prefigurati dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Ad agitare la maggioranza è anche il nodo delle risorse per la manovra: dove trovare i fondi per scongiurare aumenti selettivi dell'Iva, senza far salire il deficit oltre il 2,2% del Pil.