Def, Camera approva scostamento di bilancio per altri 40 miliardi

Via libera della Camera alla relazione sullo scostamento dal pareggio di bilancio per 40 miliardi di euro. I voti a favore sono stati 492, un contrario e un astenuto. Per l'approvazione era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Nella seconda votazione il Def è passato con 438 voti favorevoli e 50 contrari.