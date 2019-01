Decretrone, l'opposizione va all'attacco | Fi: "Scempio", Pd: "Solo propaganda"

"In conferenza stampa sono state dette cose che non stanno né in cielo né in terra - ha sottolineato la Gelmini -. Dopo il balcone e la sanguinosa ritirata europea, dopo avere annunciato il boom economico e incassato la stagnazione e forse la recessione, Di Maio annuncia il nuovo welfare state, fondato in 20 minuti. Cioè assistenzialismo e irresponsabilità mascherati da soldi a pioggia a chi è talmente in difficoltà che non potrà rifiutare".



Critico anche l'ex premier Matteo Renzi. Salvini, Di Maio e Conte "si dicono entusiasti: 'siamo passati dalle promesse ai fatti'. Non è così. In campagna elettorale il conto delle promesse su pensioni e reddito valeva circa 90 miliardi, oggi ne hanno stanziati 9", ha scritto su Facebook, ribadendo di essere "contrario" a queste misure. "Secondo me i soldi degli italiani vanno messi per creare lavoro o aumentare i salari, non per far pagare ai giovani le pensioni anticipate o favorire chi lavora in nero. Tra qualche mese tireremo le somme e vedremo se il loro entusiasmo è giustificato. Da italiano spero di sì. Da persona di buon senso temo di no".



FdI: "Ora il reddito andrà agli stranieri" - Per il capogruppo di Fratelli d`Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, "in attesa del vero decreto il governo presenta slide in perfetto stile renziano: solo annunci ma niente dettagli concreti. Di certo per ora c'è che il reddito di cittadinanza andrà a tanti stranieri e verrà pagato dagli italiani operosi e onesti. FdI farà le barricate in Aula".