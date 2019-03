Decretone, il governo ha posto la fiducia alla Camera

Il gruppo del partito democratico aveva poco prima della decisione sulla fiducia abbandonato i lavori delle commissioni parlamentari riunite per discutere le nuove modifiche al decreto sul reddito di cittadinanza. "E' una vergogna - hanno detto uscendo i dem - le relatrici non sanno neanche spiegare gli emendamenti che hanno firmato. Abbiamo chiesto al governo e alla maggioranza spiegazioni sul contenuto delle nuove norme ma nessuno è in grado di dare risposte. Siamo al caos totale e non tornano neanche le coperture del provvedimento indicate dal governo". Scrive in una nota il gruppo del Pd di Montecitorio.