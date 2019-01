Decretone: Conte convoca i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil

Il premier Giuseppe Conte ha convocato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dopo l'ok del Consiglio dei ministri al decretone. Le tre sigle hanno proclamato una manifestazione nazionale unitaria per il 9 febbraio contro la manovra e a sostegno della piattaforma sindacale. "Il decreto ha bisogno di profonde correzioni e in ogni caso non cambia il nostro giudizio sulla manovra", ha detto il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan.